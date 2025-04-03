Доработать скрипт по тз на Laravel

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок234 просмотра

Прикрепил ТЗ.
Хотелось бы реализовать за несколько дней.
Оплату можно крипто, можно по-задачно если хотите или 2 блоками оплаты.
Нужно уверенное знание Laravel, джуниоры не интересуют.
Задача 3 вообще по верстке наверное, эта задача часть задачи 4.
От вас телеграм, сроки.

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