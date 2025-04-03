Прикрепил ТЗ.

Хотелось бы реализовать за несколько дней.

Оплату можно крипто, можно по-задачно если хотите или 2 блоками оплаты.

Нужно уверенное знание Laravel, джуниоры не интересуют.

Задача 3 вообще по верстке наверное, эта задача часть задачи 4.

От вас телеграм, сроки.