Доработать скрипт приема заказов (2)

Как всегда сотрудничество с Геннадием приносит одни положительные эмоции и ещё более положительный результат! Работа выполнена просто прекрасно, все даже самые мелкие пожелания были реализованы. Честные 10 баллов! Очень жаль, что Геннадий ушел на постоянную занятость и не сможет больше выполнять мои заказы, т.к. такие таланты встречается здесь довольно редко. Рад был сотрудничать!