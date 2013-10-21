Доработать скрипт приема заказов (2)

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка126 просмотров
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Доработать скрипт приема заказов. Необходимо "поднять" старый скрипт, и дополнить его функционал системой обработки скидок. Которую, реализовали ранее в проекте: http://www.weblancer.net/projects/538584.html

Оплата $50, срок исполнения до 7 дней.

10 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
gaalferov
Геннадий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
19 часов назад
10 лет назад
$100
7 дней
Как всегда сотрудничество с Геннадием приносит одни положительные эмоции и ещё более положительный результат! Работа выполнена просто прекрасно, все даже самые мелкие пожелания были реализованы. Честные 10 баллов! Очень жаль, что Геннадий ушел на постоянную занятость и не сможет больше выполнять мои заказы, т.к. такие таланты встречается здесь довольно редко. Рад был сотрудничать!
Вадим, отличный заказчик, которые попадаются действительно редко. От него вы всегда получите четкое и хорошо расписанное тех. задание. С оплатой также нет проблем. Желаю успехов в бизнесе и рекомендую как адекватного и платежеспособного заказчика.
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