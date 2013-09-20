Доработать скрипт приема заказов

Требуется трудяга для работы с yii. Которому нравиться кодить. Требования работать в неделю 30-40 часов. работать хорошо и качественно. чтобы потом не пришлось за вами переделывать. обязательно поставить мониторинг рабочего времени (например yaware.com.ua ) Оплата при условии полной загрузки. Не ...