Необходимо сделать рейтинг-голосание ! Аналогичный "Народному рейтингу" на сайте Банки.ру http://www.banki.ru/services/responses/ Редакция Битрикс - Стандарт. Необходимые функции на титульной странице раздела: добавление новой организации, функция ...
Доработать скрипт рассылки сообщений email
Добрый день!
Есть скрипт рассылки, работает на ура. Но у него есть существенный минус я не могу вставить не картинку, а форматированный текст сбивается в одно.
требуется доделать
- Выбор html файла который и будет письмом рассылки. или вставка форматированного текста с фото
- Убрать добавленный файл - есть опция добавить файл, если файл не добавить то он добавляет автоматически ненужный файл.
- Сделать интервал рассылки, так сказать для имитации человека) \ нужно будет обсудить)
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