Доработать скрипт рассылки сообщений email

Добрый день!

Есть скрипт рассылки, работает на ура. Но у него есть существенный минус я не могу вставить не картинку, а форматированный текст сбивается в одно.

требуется доделать

- Выбор html файла который и будет письмом рассылки. или вставка форматированного текста с фото

- Убрать добавленный файл - есть опция добавить файл, если файл не добавить то он добавляет автоматически ненужный файл.

- Сделать интервал рассылки, так сказать для имитации человека) \ нужно будет обсудить)

Предложения в лс