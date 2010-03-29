Доработать скрипт рассылки сообщений email

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Добрый день!

Есть скрипт рассылки, работает на ура. Но у него есть существенный минус я не могу вставить не картинку, а форматированный текст сбивается в одно.

требуется доделать

- Выбор html файла который и будет письмом рассылки. или вставка форматированного текста с фото

- Убрать добавленный файл - есть опция добавить файл, если файл не добавить то он добавляет автоматически ненужный файл.

- Сделать интервал рассылки, так сказать для имитации человека) \ нужно будет обсудить)

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HTML
15 лет назад
Reider
Иван 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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