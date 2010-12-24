Доработать скрипт социальных закладок

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Завершен2 заявки130 просмотров

Нужно доработать вот этот скрипт социальных закладок:

http://terobait48.ru/37-knopki-socialnyh-zakladok-dlya-sayta-na-cms-dle-90-dobavlyaem-knopki-socialok-na-svoy-dle-sayt.html

Что нужно сделать

0. Удлинить панель социальных закладок

1. Добавить в панель кнопку "Класс" от одноклассников (такую же небольшую как от facebook и vkontakte)

2. Добавить кнопку обсудить на форуме

DLE
14 лет назад
vanea
41 год
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9 лет назад

Выбранный исполнитель

noisiaman
35 лет
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2 отзыва(-1)
14 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

noisiaman
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад