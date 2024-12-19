Требуется опытный программист для создания юзер-бота в Телеграм с интеграцией чата GPT и функцией нейрокомментинга. Необходим опыт в разработке юзер-ботов и интеграции нейросетей. Подробное техническое задание будет предоставлено по запросу.
Доработать существующий SaaS веб сервис на NestJS, Next.js.
Привет! Есть SaaS веб сервис на стеке NestJS, Next.js.
Сервис представляет собой интеграцию OpenAI с сервисов для поиска исполнителей, чтобы автоматизировать там ответы клиентам.
Есть ошибки в коде, работает иногда не так, как запланировано. Нужно все изучить, продумать логику и исправить.
Я могу очень подробно рассказать, что и как должно работать, и что не работает.
Есть список того, что нужно исправить.
Заявки фрилансеров
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