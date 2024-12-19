Привет! Есть SaaS веб сервис на стеке NestJS, Next.js.

Сервис представляет собой интеграцию OpenAI с сервисов для поиска исполнителей, чтобы автоматизировать там ответы клиентам.

Есть ошибки в коде, работает иногда не так, как запланировано. Нужно все изучить, продумать логику и исправить.

Я могу очень подробно рассказать, что и как должно работать, и что не работает.

Есть список того, что нужно исправить.