Доработать существующий SaaS веб сервис на NestJS, Next.js.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок76 просмотров

Привет! Есть SaaS веб сервис на стеке NestJS, Next.js.

Сервис представляет собой интеграцию OpenAI с сервисов для поиска исполнителей, чтобы автоматизировать там ответы клиентам.

Есть ошибки в коде, работает иногда не так, как запланировано. Нужно все изучить, продумать логику и исправить.

Я могу очень подробно рассказать, что и как должно работать, и что не работает.

Есть список того, что нужно исправить.

NestJSNext.jsУстранение ошибок
4 месяца назад
elelel
Эл 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Роман
 
35 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Никита
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 отзывов
4 месяца назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 отзывов
4 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
4 месяца назад