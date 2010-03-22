Доработать существующую CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Доброго времени суток!

Необходимо доработать существующую CRM-систему. Система реализована на самописном php-движке.

Примерное ТЗ во вложении. Более подробное ТЗ будет выслано выбранному исполнителю.

Цену и срок исполнения оставляйте только на сайте, с выбранным исполнителем свяжемся. Также в заявке опишите свои умения и навыки в программировании.

Требования к исполнителю:

- Быть на связи - icq, желательно skype

- Не пропадать с проектом и сдавать проект в срок, ответственность, исполнительность

- Хорошее знание PHP+MySQL, знание HTML+CSS

В перспективе возможна работа на постоянной основе. Приветствуется знание CMS - drupal, koobi, wordpress и пр.

Быть на связи 6-8 часов в день.

CSSDrupalHTMLMySQLPHPWordPress
15 лет назад
idweb
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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