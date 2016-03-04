Доработать тему на Вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки171 просмотр

Требуется программист со знанием Вордпресса и ПХП

доработать существующий сайт.

В аттаче картинки сайта на домене сейчас и

ВП сайт в разработке.

Используется тема Плетора.

Открыты к идее поменять дезайн или саму тему.

Дополнительные плюсы: хороший глаз на дезайн и UX,

Знание СЕО

Подробности в Скайпе

PHPWordPress
9 лет назад
Anantago
Алекс 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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