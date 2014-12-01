Доработать уже существующий плагин или создать новый

Добрый день,подскажите стоимость услуги:я делаю сайт на вордпресс хостинг таймвеб, разместила страничку с формой регистрации через плагин affiliates. Теперь хочу давать сайт своим знакомым, и знакомым знакомых, хочу отслеживать кто кого "привел на сайт". Вроде как реферальная система это называется. Как сделать так , что бы с одного общего сайта, но к его названию дописывалась фамилия(номер,логин, не важно) каждого приводящего с помощью этого плагина я сделала, и реферал может давать "свою ссылку" для дальнейших регистраций, а вот потом эти регистрации легко распределить без обид невозможно. они все видны(рефералы), а вот кто- кого пригласил, и данные регистрации приглашенного человека рефералом - нигде не видно. сайт должен быть типа: например, сайт help.ru наш общий, а моя ссылка будет gribova.help.ru или help.ru.gribova, что- то типа того, а у остальных партнеров ХХХХ.help.ru или help.ru.ХХХХ. По данной ссылке все регистрации и прочее должны приходить именно каждому на его почту , а на сайте должен быть закрытый, для незарегистрированных в этой системе,раздел. В этом разделе каждый может что- то рассказать о себе, поменять свой пароль, видеть все свои регистрации(которые приходили на почту). Заранее спасибо