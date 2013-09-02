Доработка аудио-плеера на сайте, Сегодня

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Здравствуйте!

НУЖЕН ФЛЕШЕР!

Есть сайт на joomla, на котором установлен вот такой флеш-плеер: http://www.strangecube.com/audioplay/#download

Необходимо сделать, чтобы музыка на сайте медленно затихала при выключении, как здесь: http://www.flashkit.com/tutorials/Audio/Sound_Fa-Agamemno-703/index.php

Подробности в личку.

Работа срочная!

10 лет назад
Zvet_E
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад