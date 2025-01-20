Мы ее так и не запустили. Инструкции подробной не было, как пользоваться ей в принципе понятно, но как загружать данные, редактировать и тд. я не могу вспомнить.

Нужна помощь того кто в ней поможет разобраться и подсказать как там все работает. Возможно что -то доделать, подделать, до программировать.

Сам файл с базой я скину, когда потребуется.

Кратко что она из себя представляет:

Это каталог товаров (железобетонные изделия) т.е. прайс, слева дерево, группировки по группам, подгруппам и тд. нажимая на конкретный товар появляются те поставщики кто его производит с соответствующей ценой.

Т.е. база данных с поставщиками и продукцией которую они производят. Она нужна для того чтобы быстро с помощью поиска находить нужного производителя который изготавливает определенную позицию, а не "шерстить" по всем заводам и не искать кто делает, заглядывая в сотни прайсов.