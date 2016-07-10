Доработка блока кнопок социальных сетей

Я сгенерировал блок кнопок социальных сетей с сервиса http://share42.com

(скрипт прикреплен в архиве)

Также пример работы блока кнопок можно глянуть здесь:

http://access-video.ru/share42/share42.html

Обычно кнопка социальной сети работает так: При нажатии на нее открывается окно через которое пользователь добавляет понравившийся материал к себе в профиль в социальную сеть.

Мне же нужно, чтобы при нажатии по данной кнопке, вместо материала, пользователь рекомендовал другой URL, при этом о нем не зная.

(так нужно чтобы подключить скрипт статистики, и отслеживать переходы)

И такое перенаправление сделать для всех кнопок блока.

Цены называйте сами. Могу рассчитаться только WebMoney