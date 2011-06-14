Доработка Datalife

Нужно открывать тег HIDE с учетом страны пользователя, используя базу maxmind

Из настроек должно быть только указание стран для которых хайд всегда будет открыт, независимо от группы пользователя.

Либо второй вариант: проверять айпи юзера при регистрации и авторизации и на основе этого переносить его в свою группу пользователей остальные по дефолту в группу "пользователь".

DLE 9.3

Желательно выбрать из двух наименее ресурсоемкий вариант.