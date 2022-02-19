Доработка добавления фото на сайт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1060 просмотров
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Требуется помощь программиста в редактировании кода по добавлению фото на сайт.

Данная часть кода написана на PHP.

Проблема нам известна, нужно только внести правки и исправить то, что не работает.

Начать можно сразу. Оплата по договоренности.

2 года назад
frankovua
32 годаЭстония
2 года в сервисе
Был
2 года назад