Доработка формы заказа

Добрый день!

На сайте GENERAC

http://generac.ru/shop/gas-generators/series-generators-qt/qt-022/

При клике на "КУПИТЬ ГЕНЕРАТОР" всплывает PopUp окно для выбора опций и заказа

А также на этой странице имеется второй вид формы:

http://generac.ru/shop/washing-of-high-pressure/commercial-power-washers-bonded/4000psi/

При клике "КУПИТЬ МОЙКУ" открывается PopUp окно с оформлением заказа

Задача следующая:

Необходимо доработать скрипт, который точно также будет динамически отображать итоговую сумму заказа от выбранных опций или количества...

Скрипт практически готов, однако я столкнулся с тремя сложностями:

1. Необходимо чтобы скрипт извлекал откуда-то цены на продукцию и на опции из чего он будет считать итоговую сумму

(Было принято решение использовать Google таблицы, так как там удобно менять цены курс вылюты)

2. Необходимо чтобы форма отправлялась на email

3. Необходимо реализовать функцию PopUp

Более подробное задание в указано в прикрепленном файле