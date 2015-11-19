Доработка интеграции с Единым Кошельком

Здравствуйте,уважаемые фрилансеры. Меня интересует создание лендинга для продажи моего товара,а именно наушников.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наш сайт на платформе wordpress, провели интеграцию с единым кошельком, но при оплате не приходят уведомления в личный кабинет пользователю.
Нужно исправить такой неполадок.
- Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
подключить робокассу оставляйте заявки, кто готов помочь в заявках указывайте свой скайпВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется установить плагин Meta TEG,JoomlaЗакрыт8 лет назад
Нужна система рассылки на сайте по зарегистрированным юзерам. Тоесть нужен собственный почтовый сервер. Сервер линюкс - сентосВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Скрипт для граббинга постов из групп ВК. Копирует посты из указанной группы, публикует их в другую, используя аккаунт администратора/редактора сообщества. - используем Вконтакте API В конфиге указываем: - из каких групп заимствовать посты - сколько последних постов подгружать из ...Закрыт8 лет назад
Есть такой компонент: http://www.wiris.com А точнее WIRIS Editor: http://www.wiris.com/editor/demo/en/ К нему надо написать дополнение которое позволит сохранять файлы в облако AWS S3. Документация к АПИ WIRIS-а тут: http://www.wiris.com/pluginwiris_engine/docs/api/com/wiris/plugin/storage/StorageAndCache.htmlВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно ускорить загрузку сайта delaismelo.ru (главная, категория, страница статьи) по версии developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ до 80+. цена сроки?Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно настроить iMacros для совершения некоторых действий вконтакте. добавление друзей, отправка сообщений, репост из группы. Подробное ТЗ исполнителю. По срокам - обсуждаемо.Закрыт8 лет назад
Написать модуль доставки к точкам выдачи pickpoint для ShopCMS. Вот готовое решение, но для другой цмс, хотелось бы что-то подобное. https://www.webasyst.ru/store/plugin/shipping/dpickpoint/?preview=f54609d155fe5208127712eb57a76940Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад