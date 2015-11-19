Доработка интеграции с Единым Кошельком

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1813 просмотров
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Наш сайт на платформе wordpress, провели интеграцию с единым кошельком, но при оплате не приходят уведомления в личный кабинет пользователю.

Нужно исправить такой неполадок.

8 лет назад
xysamku
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад