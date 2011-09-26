Доработать сайт на joomla по требования в ТЗ . Тз предоставлю.
Доработка интерфейса флеш-конструктора
Необходимо доработать флеш-конструктор спортивной одежды согласно приложения ТЗ.
На текущий момент разработан интерфейс и скрипты работы с деталями одежды, серверная часть. Детали одежды будут в формате *.svg
Задание:
разработать формы управления (регистрация, сохранение макета одежды, размещение заказа);
соединить эти формы со серверной частью.
Срок исполнения понедельник, т.е. - 26.09.11.
Просьба в предложениях оставлять ссылку на портфолио + обозначать опыт работы. Работа не для тренировок новичков - нужен знающий специалист.
В случае успешного завершения этого проекта возможна постоянная работа по флеш-программированию.
Форма оплаты через безопасную сделку: резервирую тут на сайте сумму оплаты, показываете работающий конструктор, активирую платеж на Ваше имя, получаю исходники.
Заявки фрилансеров
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