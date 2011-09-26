Доработка интерфейса флеш-конструктора

Необходимо доработать флеш-конструктор спортивной одежды согласно приложения ТЗ.

На текущий момент разработан интерфейс и скрипты работы с деталями одежды, серверная часть. Детали одежды будут в формате *.svg

Задание:

разработать формы управления (регистрация, сохранение макета одежды, размещение заказа);

соединить эти формы со серверной частью.

Срок исполнения понедельник, т.е. - 26.09.11.

Просьба в предложениях оставлять ссылку на портфолио + обозначать опыт работы. Работа не для тренировок новичков - нужен знающий специалист.

В случае успешного завершения этого проекта возможна постоянная работа по флеш-программированию.

Форма оплаты через безопасную сделку: резервирую тут на сайте сумму оплаты, показываете работающий конструктор, активирую платеж на Ваше имя, получаю исходники.