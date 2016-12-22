Нужно создать парсер для similarweb. Пример страницы http://www.similarweb.com/website/weblancer.net. Нужно распарсить все данные с страницы в новосозданную БД. Также нужно понять по какому принципу сайт вводит ограничения (частота обращения, IP, cookies). Обязательно нужна возможность задавать список прокси ...
Доработка интернет-магазина на Instant CMS
Есть сайт на Instant CMS. Интернет-магазин с импортом товаров из 1С (посредством файла xls).
Есть ряд работ по сайту, интересует постоянное сотрудничество по почасовке с программистом с опытом работы. Без посредников.
Ниже - подробности по текущей задаче.
Нужно доработать импорт. Проблема в том, что если у товара изменилось наименование, то меняется и URL страницы товара, а это недопустимо. Сейчас при обновлении каталога у товара меняется id (возможно это значит, что товар просто замещается новым). Задача: чтобы URL товара оставался прежним, если товар с таким UID уже есть на сайте. UID - уникальный идентификатор товара из 1С, тоже импортируется на сайт как один из параметров товара.
Т.е. если такого товара нет, то генерируется страница с товаром, URL генерируется системой на основании Наименования. Если такой товар на сайте уже есть, то для него заменяются все характеристики, но URL должен остаться прежним.
Подробности (сайт, доступы) - в личной переписке.
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