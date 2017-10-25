Нужен бот для автозакупки определенных скинов, а также для продажи выставленных скинов, а также автоматический прием и передачу в инвентарь steam. С интерфейсом. API: https://market.csgo.com/botinfo/ Сайт работает с платформой STEAM!
Доработка интернет магазина на joomlashoping
план работ по доработке сайта * Оптимизировать мобильную и дескопную версию интернет магазина согласно требованиям google PageSpeed Insights * разместить слайдер баннеров на мобильной версии * поставить активные ссылки на каждый баннер слайдера * поставить как на мобильной так и на дескопной версии в карточке товара кнопку назад для успешной навигации * на карточке товара разместить преимущества с иконками(доставка оплата)-только на дескопной версии * на карточку товара прикрутить кнопку в один клик * сократить поля при регистрации и оформлении заказа * создать в меню новый пункт распродажа * создать в меню новый пункт акции(там же вывести подарочные комплекты)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Реализовать техническое задание. Предлагаю внимательно ознакомиться с ТЗ, сайтом и предложить адекватную стоимость реализации и срок исполнения. Если Вы будете указывать в предварительной заявке стоимость часа работы, а только потом, при выборе Вас ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть самописный сайт, с большой базой товаров, несколько десятков тысяч. Нужно написать либо парсер который перельет данные по товарам (брендам, категориям, хар-м), напрямую с БД (доступ к сайту есть), в ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт7 лет назад
Все переходы должны осуществляется без перезагрузки страницы. Нужна еще кнопка с обратным отсчетом. Подробнее в ТЗ. Сделать нужно в html или php файлеЗавершен8 лет назад
Необходимо доработать шаблон. Вся информация - в прикрепленных файлах. Сформируйте стоимость и к-во дней для реализации.Закрыт7 лет назад
нужно авторизоваться под логином-паролем и спарсить 7 чисел из таблицы это нужно на пхп, чтобы циферки отображались на другом сайтеЗавершен8 лет назад
- $1000
Добрый день Ищем исполнителя на WordPress портал с NodeJS прасерами. Оплата почасовая или сдельная на ваше усмотрение. Детали по скайпу. Наличие соответствующей экспертизы и проектов в портфолио обязательны.Закрыт7 лет назад
- $1000
Имеется готовый движек партнерской программы и витрин-магазинов. Нужно поставить на него новый дизайн, немного изменить и добавить функционал. Исполнитель дожен отвечать следующим требованиям: • Опыт программирования на PHP 5.6 и выше, уверенные знания в языке, опыт в ООП; • Опыт работы с шаблонизатором Smarty; • Опыт разработки на JavaSсript, jQuery (ajax, ui, различные плагины), знание других js-фреймворков будет плюсом; ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется выполнить доработку сайта Сайт на Wp, проблема с виджетами соц сетей и расстановкой блоков текст-изображение, не хватает анимации, вывод новых отзывов из соц сетей на главную страницу сайта, видоизменить верхнее меню ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте, задача состоит в следующем: на сайт нужно добавить один сервис, тоесть новую функцию. Подробнее расскажу в переписке.Закрыт8 лет назад