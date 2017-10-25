Доработка интернет магазина на joomlashoping

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки153 просмотра

план работ по доработке сайта * Оптимизировать мобильную и дескопную версию интернет магазина согласно требованиям google PageSpeed Insights * разместить слайдер баннеров на мобильной версии * поставить активные ссылки на каждый баннер слайдера * поставить как на мобильной так и на дескопной версии в карточке товара кнопку назад для успешной навигации * на карточке товара разместить преимущества с иконками(доставка оплата)-только на дескопной версии * на карточку товара прикрутить кнопку в один клик * сократить поля при регистрации и оформлении заказа * создать в меню новый пункт распродажа * создать в меню новый пункт акции(там же вывести подарочные комплекты)

8 лет назад
seokontext2017
Владислав 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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