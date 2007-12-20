Доработка интернет магазина на Magento

Добрый день. Прошлый исполнитель подвёл по срокам. Бывает, но очень не приятно.

Нужен специалист с хорошим опытом на Magento, для работы в хорошем темпе над кастомизацией движка.

ТЗ и список того что готово и развёрнуто на сервере скину после определения с кандидатурой.

Опыт с Magento обязателен. Наличие свободного времени - тоже. Если у вас на данный момент есть параллельные проекты - подумайте, прежде чем писать.

Спасибо.