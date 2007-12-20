Доработка интернет магазина на Magento

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки179 просмотров

Добрый день. Прошлый исполнитель подвёл по срокам. Бывает, но очень не приятно.

Нужен специалист с хорошим опытом на Magento, для работы в хорошем темпе над кастомизацией движка.

ТЗ и список того что готово и развёрнуто на сервере скину после определения с кандидатурой.

Опыт с Magento обязателен. Наличие свободного времени - тоже. Если у вас на данный момент есть параллельные проекты - подумайте, прежде чем писать.

Спасибо.

Magento
15 лет назад
myekb
Ekb 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

NSx09
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
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NSx09
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