Нужен обновляемый парсер для доски объявлений. Парсит объявления с других досок на мою. С добавлением на сайт. Парсить отсюда http://irr.ru/jobs-education/
Доработка интернет магазина на Magento
Добрый день. Прошлый исполнитель подвёл по срокам. Бывает, но очень не приятно.
Нужен специалист с хорошим опытом на Magento, для работы в хорошем темпе над кастомизацией движка.
ТЗ и список того что готово и развёрнуто на сервере скину после определения с кандидатурой.
Опыт с Magento обязателен. Наличие свободного времени - тоже. Если у вас на данный момент есть параллельные проекты - подумайте, прежде чем писать.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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