Требуется выполнить HTML-верстку страницы интернет-магзина и разработку интегрированного многофункционального динамического интерфейса на JS. Выполнние работы предполагает от исполнителя хорошее знание JS скрипта. Желательно иметь в портфолио соответствующие примеры работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработка Интернет магазина на Webasyst. Далее - перенос сайта на домен и установка лицензии.
ТЗ по доработкам прикреплено. Все макеты и верстка есть.
ЯД/webmoney с протекцией, или безопасная сделка.
нужно сделать оперативно - в течение максимум 2 дней.
При адекватном и ответственном сотрудничестве - работа над другими проектами.
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