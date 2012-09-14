Web-студии для постоянного сотрудничества требуется Drupal-разработчик с опытом работы. Основные требование: - Проживание в Харькове - опыт работы (примеры работ) - навыки верстки (можно основы) ...
Доработка интернет-магазина на Yii .
Есть интернет магазин dreamy.su разработанный c помощью Yii.
Заказчик сформировал ряд improvements, который необходимо реализовать в уже разработанной системе.
Примерный список тикетов\запросов в скриншоте из баг-трекера.
В ходе обсуждения условий сотрудничества, смогу открыть доступ к самому баг-трекеру и к исходникам.
Интересует разработчик, не на один проект, а с возможность дальнейшей работы, как по данному проекту, так и по другим нашим проектам... но согласимся и на единоразовое сотрудничество!
Вы также можете ознакомится с предварительным список тикетов на http://krasnov-labs.myjetbrains.com/youtrack/issues/Dr?q=%23%7BTo+be+discussed%7D+%23Open (открыт гостевой доступ).
С уважением, Максим.
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