Доработка Joomla Joomshoping цена товара в зависимости от суммы заказа

Нужно доработать Joomshoping таким образом чтобы все товары имели 2 цены:

1. если в корзине товаров меньше чем на 5000 руб, то цена каждого товара идет по колонке А

2. если сумма корзины больше чем 5000 руб то цена товаров считается по колонке Б