Сверстать и разработать сайт на bitrix по макету psd. Особенности проекта. Проект реализуется по этапам. Адаптивная верстка Первый этап: Главная страница Каталог проектов. ...
Доработка Joomla Joomshoping цена товара в зависимости от суммы заказа
Нужно доработать Joomshoping таким образом чтобы все товары имели 2 цены:
1. если в корзине товаров меньше чем на 5000 руб, то цена каждого товара идет по колонке А
2. если сумма корзины больше чем 5000 руб то цена товаров считается по колонке Б
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