Доработка JWplayer + длительная поддержка

$250
Веб-программированиеЗакрытнет заявок148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток.

Небольшому видео-сервису надо доработать видео-плеер. В качестве основы для нового плеера был выбран JW Player.

Нужно:

- пофиксить баги воспроизведения записанного видео

- скрывать курсор в полноэкранном режиме

- пофиксить баг "вечного" лоадинга

- добавить в рекламный модуль несколько новых рекламных агенств

- сделать запоминание уровня громкости и выбранного качества

- сделать верхний бар в плеере с пользовательской информацией и несколькими режимами работы

- исправить ряд других багов

Возможна предоплата в случае предоставления гарантий или хорошего профиля с отзывами.

Оплата любым видом электронных платежей или наличными в Москве.

От Вас только работа по специализации Flash/ActionScript, web-разработкой занимаются штатные сотрудники.

Спасибо.

11 лет назад
orik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Скопировать красивый слайдер

    нужно скопировать вот этот слайдер https://squareup.com/ что бы там так красиво элементы двигались при смене слайдов. назначьте, пожалуйста, цену и срок если есть вопросы пишите, пожалуйста, в скайп brndcrte

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо на php+mysql создать четыре модуля

    Необходимо на php+mysql создать четыре модуля, первые два из которых будут вызываться с сайта каждый по своей кнопке. Модуль №1 представляет собой форму поиска, дизайн которой будет несложно поменять (использует фоновые изображения, и прочее, чтобы ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мини хак для DLE

    Нужно сделать для DLE такую сортировку новостей http://ruseller.com/lessons.php?rub=1&amp;id=1274 Сам сайт http://shenderdecor.ru/ На сайте создан раздел "Фото" Надо чтобы фотки сортировались так как на примере. Кнопки: Бордюры, Розетки, Декоры, Модули, массивная доска, паркет Вывод картинок через доп поле. Оплата по факту.В личку ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин на joomla

    Есть хостинг и домен. Нужно залить последнюю версию Joomla и подключить модуль интернет магазина VirtueMart. Поставить желаемый мной шаблон для интернет магазина. Все это локализовать. Поправить меню и убрать лишнии блоки в шаблоне. Провести краткий ...

    Joomla
    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка vtiger crm

    $100

    Дано письма отправленные стандартными обработчиками не отражаются в модулях контактов Требуется Сделать чтобы отражались Написать мануал как инсталировать при переустановке Если денег мало обоснуйте, пересмотрим Подобная работа есть постоянно Только для тех кто разбирается в vtiger, пионерам не беспокоить

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт с автоматической системой проведения турниров

    Нужно сделать проект, сайт с автоматической системой проведения кибер спортивных турниров. Подобные сайты http://dota2.starladder.tv/ http://dota2.ru/events/ http://dotabro.com/ Хочу узнать приблизительную цену

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Плагин для Joomla 3

    $50

    Плагин будет по лотереям, что-то типа плагина modulesanywhere. Задачи плагина: С сайта источника спарсить некоторые данные: дату, время проведения лотереи, следующий джекпот, результаты прошедших лотерей записываем в таблицу (вывод в фронтенд пока не требуется). В результате плагин к ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад