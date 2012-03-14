Доработка компонентов EZ Realty 6.1. (joomla 1.5.)

1. Перевести на карты google maps API V3.

2. Добавить поиск по районам городов с привязкой к карте.

3. Добавить дату добавления объявления.

4. Настройка компонента для добавления меток на карте через админ панель (например программой Gmap).

5. Создать субкатегории с картинками в компоненте.

6. Доработать компонент Realty map под API V3

7. Концепция с субкатегориями заключается в следующем:

Субкатегориями будут выступать Новостройки, в которых будет определенное кол-во разных квартир. На карте квартиры будут перекрывать друг друга и видна будет только одна квартира.

Соответсвенно выхода два, либо "прикручивать" к субкатегориям возможность вывода на карту метки. Либо делать метку, например программой Gmap с названием субкатегории и внутренней ссылкой (link) на листинг квартир каждого комплекса отдельно (смотрите вложение). Может Вы видите другое решение...