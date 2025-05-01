Доработка корзины на Opencart 3

Требуется доработать корзину на opencart 3 шаблон unishop2

добавить к способу доставки выбор "Подъем на этаж" (Не требуется и Необходим + стоимость)

Модуль доставки - реализован через модуль "Мультидоставка" в нем есть возможность настраивать разную стоимость доставки для разных регионов

Оформление заказа реализовано через встроенный модуль в шаблон unishop2

Задача

1. требуется в админке в модуль "Мультидоставка" добавить функционал вкл/выкл подъем на этаж + поле для ввода стоимости (т.к для некоторых регионом услуга будет не доступна)

2. На странице оформления заказа при выборе "Доставка курьером" (это способ доставки выводит модуль "Мультидоставка") появился дополнительный выбор Подъем на этаж - Не требуется и - Необходим + стоимость,

3. Когда выбираем Подъем на этаж Необходим, учитываем в корзине стоимость, так же учитываться в итоговой стоимости и появится дополнительный пункт Подъем на этаж -- цена.

4. В заказы и в письмо уведомления также отправляем пометку что требуется Подъем на этаж