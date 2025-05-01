Доработка корзины на Opencart 3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт2 заявки130 просмотров

Требуется доработать корзину на opencart 3 шаблон unishop2
добавить к способу доставки выбор "Подъем на этаж" (Не требуется и Необходим + стоимость)
Модуль доставки - реализован через модуль "Мультидоставка" в нем есть возможность настраивать разную стоимость доставки для разных регионов
Оформление заказа реализовано через встроенный модуль в шаблон unishop2
Задача
1. требуется в админке в модуль "Мультидоставка" добавить функционал вкл/выкл подъем на этаж + поле для ввода стоимости (т.к для некоторых регионом услуга будет не доступна)
2. На странице оформления заказа при выборе "Доставка курьером" (это способ доставки выводит модуль "Мультидоставка") появился дополнительный выбор Подъем на этаж - Не требуется и - Необходим + стоимость,
3. Когда выбираем Подъем на этаж Необходим, учитываем в корзине стоимость, так же учитываться в итоговой стоимости и появится дополнительный пункт Подъем на этаж -- цена.
4. В заказы и в письмо уведомления также отправляем пометку что требуется Подъем на этаж

OpencartДоработка сайтов
21 час назад
Павел
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
21 час назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Юрий
 
29 лет
9 месяцев в сервисе
Был
час назад
2 отзыва
20 часов назад
Рафаэль
 
26 лет
месяц в сервисе
Был
11 часов назад
3 отзыва
20 часов назад