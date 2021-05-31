Доработка корзины на сайте

Есть сайт calvins-shop.ru на движке bm-shop.ru.

- Нужно доработать корзину - должна меняться сумма заказа в зависимости от количества товаров в корзине. В настройках вывести категории товаров, которые участвуют в акциях и какая будет цена.

- Объединить корзину и страницу оформления заказа. Вывести в одном окне.

- При вводе названия города вывести подсказки с сервиса dadata. Вывести сумму доставки в зависимости от выбранного города. В настройках сайта добавить опцию, где можно добавить стоимость доставки в зависимости от города (региона)

- Добавить предложение (текст) добавить в корзину ещё товаров, чтобы применилась акция с бОльшим количеством товаров. Например, закажите ещё N товаров, цена будет такая.

- Небольшие доработки в дизайне, убрать текст, блоки и т.п.

Бюджет обсуждается.