Есть локальная мультивендор платформа на WordPress. На платформе взаимодействуют продавцы с покупателями. Нужно настроить смс-оповещение продавцов о заказе в их магазине в пределах данной платформы. Проще говоря, когда покупатель что-то покупает на сайте, продавец должен ...
Доработка корзины на сайте
Есть сайт calvins-shop.ru на движке bm-shop.ru.
- Нужно доработать корзину - должна меняться сумма заказа в зависимости от количества товаров в корзине. В настройках вывести категории товаров, которые участвуют в акциях и какая будет цена.
- Объединить корзину и страницу оформления заказа. Вывести в одном окне.
- При вводе названия города вывести подсказки с сервиса dadata. Вывести сумму доставки в зависимости от выбранного города. В настройках сайта добавить опцию, где можно добавить стоимость доставки в зависимости от города (региона)
- Добавить предложение (текст) добавить в корзину ещё товаров, чтобы применилась акция с бОльшим количеством товаров. Например, закажите ещё N товаров, цена будет такая.
- Небольшие доработки в дизайне, убрать текст, блоки и т.п.
Бюджет обсуждается.
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