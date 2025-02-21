Доработка магазина на Opencart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок223 просмотра

Необходимо утановить модуль на сайт под Opencart, расширяющий функционал магазина ( добавляет выбор опцый товара таких как цвет товара со своим описанием) и еще настройка мелких настроек по сайту

OpencartДоработка сайтовУстановка плагинов
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guest_1740129572085
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