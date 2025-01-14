Доработка магазина на Opencart 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок225 просмотров

Добрый день.

Необходимо:

Вариант 1:

  1. Настроить модуль SEO и поставить одну карту (сейчас 2 и работают криво). Модуль - SEO CMS. Можно переставить.

  2. Возможно мелкие правки по шаблону

Вариант 2:

  1. Апдейт движка до актуальной версии

  2. Установка нового шаблона (можно рассмотреть из ваших)

  3. Оптимизация + настройка базового SEO

Вновь зарегистрированные и без рейтинга, мимо.

OpencartДоработка сайтовНастройка плагинов
3 месяца назад
Fuzler
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