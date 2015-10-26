Доработка магазинка на opencart

$10
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок128 просмотров
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1. когда нет доп товаров цена нормально отображается http://xlmebel.ru/detskaya-mebel/detskaya-krovat-kabinet-konstruktor-volna.html

стоит добавить товар в модуль в комплекте, так цена исчезает http://xlmebel.ru/detskaya-mebel/detskaya-mebel-fabriki-yaroff/krovat-cherdak-malysh.html, и как только наводим мышку на модуль в комплекте, так в поле цена появляется 0 руб  и кнопка заказать вылезает на нужное место

при нажатии кнопки добавить - появляется лишь цена добавленного товара или сумма цен добавленных товаров

необходимо что бы начальная цена была не 0 а цена основного товара, далее цены суммировались.

2. 

в модуле в комплекте хочется что бы текст был ссылкой на товар.

сайт

xlmebel.ru  

OpenCart
8 лет назад
IgorKIV1
Игорь 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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