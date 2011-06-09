Доработка модуля дле под конкретные нужды

$20
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Существует модуль для CMS DLE Модуль "Фото конкурс" v.3.5.

Необходимо реализовать в нем Смс голосование за фото,стандартное голосование до пяти баллов, смс добавляет голоса, 1смс + 1голос. было 3балла+1смс=4 балла!

Бюджет минимален, в районе 15-20 уе!Спасибо!

13 лет назад
Best_Master
Денис 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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