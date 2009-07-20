Доработка модуля Property для CMS Joomla 1.5.x

Требуется доработка модуля Property для сайта - каталога отелей на CMS Joomla 1.5.x с системой заказа номеров в отеле с сайта (не бронирования, а предварительного заказа - в форме указываются данные человека, период бронирования, контакты и т.д., форма отсылается администратору и на этом заказ заканчивается)

Все, что нужно есть в модуле property, требуется лишь обработать напильником некотрые выпирающие места (модуль должен соответствовать функционалу в ТЗ) и не убить мультиязычность.

Как вариант, может быть реализовано на другой CMS

Техзадание на модуль приложено.