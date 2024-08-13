Требуется перенос многостраничного интернет-магазина с Tilda на Shopify с сохранением структуры и дизайна. Задачи включают импорт товаров, настройку платежных систем и SEO-оптимизацию. Исполнитель должен иметь опыт работы с обеими платформами и навыки работы с графическими редакторами приветствуются. Итогом проекта станет полностью функционирующий интернет-магазин с корректно работающими страницами и тестированием всех функций.
Доработка модуля вывода новостей для DataLife Engine 18.0
Ищу программиста DLE для доработки модуля:
- Самые просматриваемые посты за текущий день/месяц
На DLE 15.1 модуль еще работал, на DLE 18.0 - уже нет.
Все исходные файлы и инструкция (для DLE 15.1) - есть.
Задача: внести коррективы в установку, чтобы модуль заработал на DLE 18.0
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