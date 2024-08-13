Доработка модуля вывода новостей для DataLife Engine 18.0

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки11 просмотров

Ищу программиста DLE для доработки модуля:

- Самые просматриваемые посты за текущий день/месяц

На DLE 15.1 модуль еще работал, на DLE 18.0 - уже нет.

Все исходные файлы и инструкция (для DLE 15.1) - есть.

Задача: внести коррективы в установку, чтобы модуль заработал на DLE 18.0

DLE
2 месяца назад
serserh
Сергей 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
39 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
30 минут назад
31 отзыв
2 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
ТОП-10
Веб-программирование