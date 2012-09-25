Доработка MODx evo - кэширование и поиск

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка148 просмотров

Задача: есть сайт на MODx evo. Он оброс большим количеством документов, за счет чего возникли проблемы с производительностью.

Требуется:

1. Оптимизировать систему кэширования (или др. методом) ускорить работу сайта.

2. Сделать быстрый поиск по большому количеству документов (можно оптимизировать стандартный сниппет AjaxSearch).

Сделать нужно это все без изменения структуры сайта - т.е. выдать готовые сниппеты или хаки и инструкцию по установке.

MODX
13 лет назад
skyonline
Ольга 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программист в команду

    Нужен толковый и не сильно загруженный пхп программист в команду. Нужно уметь разбирается в чужом коде и уметь его модифицировать под нужды клиента. нужно знать несколько систем управлений. Зарплата от 5$ ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавить форму "Записаться на просмотр" DLE

    1. Поменять кнопки Купон на скидку, заявка на участок, вопрос ответ на форму "Записаться на просмотр" ( я скопировал чужую как образец. смотрите скриншот). Надо адаптировать под наши цвета и шрифты. Необходимо ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изменения на сайте Joomla

    На доске объявлений www.lei.md надо сделать следующие: 1. Сделать RSS ленту объявлений, т.е. чтобы каждое новое обьявление публиковалось в RSS ленте. 2. Модуль с курсом валют отредактировать ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Видеочат

    $1000

    Интересует разработка видеочата, на любом медия сервере. Аналог: videochatru.com Клиентская часть + серверная часть. Дополнительная информация кандидату.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установить сверстанные макеты html на cms

    Установить сверстанные макеты html на cms сделать готовыи работаюший сайт функционал к работе с сайтом предлогайте ваши варианты цмсок давайте доступ к админкам от вас жду сроки и бюджет

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация движка сайта

    Здравствуйте. Необходим грамотный и пунктуальный программист для оптимизации движка форума (phpBB) и возможно других скриптов сайта. В последнее время форумные запросы к БД, по словам сисадмина, слишком грузят сервер ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание ряда модулей на PHPShop

    Необходимо разработка ряда модулей на новом сайте. Размер оплаты определяется при согласовании объема работ. При хорошем исполнении задач возможна рекомендация и испытательный срок в веб-студию на з/п.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад