Доработка MODx evo - кэширование и поиск

Задача: есть сайт на MODx evo. Он оброс большим количеством документов, за счет чего возникли проблемы с производительностью.

Требуется:

1. Оптимизировать систему кэширования (или др. методом) ускорить работу сайта.

2. Сделать быстрый поиск по большому количеству документов (можно оптимизировать стандартный сниппет AjaxSearch).

Сделать нужно это все без изменения структуры сайта - т.е. выдать готовые сниппеты или хаки и инструкцию по установке.