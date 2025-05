Задача

Доработать минимально жизнеспособный продукт (MVP) для управления строительными проектами, включая функционал для различных ролей: ИТР (инженерно-технические работники), ПТО (производственно-технический отдел), отдел кадров, отдел закупок, клиент и администратор системы.



Доработать базу данных с основными моделями

Доработать базовые процессы CRUD.

Доработать интерфейсы для ввода и отображения данных, Bootstrap (Скриншот)



Более подробное описание в переписке

Task

To finalize the minimum viable product (MVP) for managing construction projects, including functionality for various roles: ITR (engineering and technical workers), PTO (production and technical department), HR department, purchasing department, client and system administrator.

To finalize the database with the main models

To finalize the basic CRUD processes.

To finalize the interfaces for entering and displaying data, Bootstrap (Screenshot)

I will send a more detailed description in a message