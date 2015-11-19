Доработка небольшой CRM

Рабочее веб-приложение на yii+postgresql.

Одна форма ввода данных заявки на курс обучения языку.

Панель администратора с несколькими формами настройки параметров для рекламных агентов (сайтов) и отчётом по заявкам.

Нужно добавить вход для нескольких менеджеров по рекламе, и у них в панели один отчёт по заявкам на базе существующего.

Добавить в отчёт пару полей с доп.информацией.

Расширить БД под всю эту информацию.

Добавить выгрузку отчёта по заявкам в excel (csv) и загрузку из excel (csv) данных по статусам заявок из колл-центра.

Срок на работу 5 дней (именно срок, а не трудоёмкость)

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