Доработка небольшой CRM

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка101 просмотр
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Рабочее веб-приложение на yii+postgresql.

Одна форма ввода данных заявки на курс обучения языку.

Панель администратора с несколькими формами настройки параметров для рекламных агентов (сайтов) и отчётом по заявкам.

Нужно добавить вход для нескольких менеджеров по рекламе, и у них в панели один отчёт по заявкам на базе существующего.

Добавить в отчёт пару полей с доп.информацией.

Расширить БД под всю эту информацию.

Добавить выгрузку отчёта по заявкам в excel (csv) и загрузку из excel (csv) данных по статусам заявок из колл-центра.

Срок на работу 5 дней (именно срок, а не трудоёмкость)

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8 лет назад
vilix
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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