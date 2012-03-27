Доработка/переделка сайта на Pithon Django

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки164 просмотра
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Доработка/переделка сайта на Pithon Django согласно списка требований заказчика.

Задание высылаю на емайл.

Django
12 лет назад
alexRPO
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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