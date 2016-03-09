На сайте есть форма заказать звонок, нужно добавить в нее строку "Подписаться на рассылку новостей" (по умолчанию галочка должны быть активна). Так же нужно разместить кнопку "подписаться на рассылку" на всех страницах сайта. ...
Доработка/переработка сайта биржи eventblaster.ru
Сайт самописка. Биржа услуг со своими особенностями. Писано не особо толковым программистом, но код не сложный и разобраться не трудно. Полностью на PHP и MySQL. Сайт eventblaster.ru.
Требуется доработать и дописать функционал сайта и админки по списку техзаданию от заказчика. Возможно потребуется переделка некоторых основных функций, т.к. изменился со временем подход и понимание процесса работы сайта. Отсутствуют многие необходимые функции администрирования в самой админке - соответственно, нужно написать, чтобы админу удобно было работать с сайтом.
Бюджет плавающий. Можно поэтапно (за каждый отдельно реализованный пункт из списка задач), можно сразу оплата за все вместе реализованное. Если претендент не против - можем оставить его в дальнейшем на постоянную поддержку данного проекта. По оплате решим в процессе.
Обязательно наличие понимания и умения работать с чужим кодом. Говорить про знание PHP, ООП и MySQL думаю не стоит, это и так понятно. Новички, любопытные, а также посредники - не откликайтесь даже.
Все, кто решит попробовать, "а вдруг получится" - сразу, "давай, до свидания". Я сам программер, поэтому понимание всего процесса есть. Но в силу возраста и лени дописывать чужой проект не хочу.
Претендентам будет выдан доступ на копию работающего сайта для изучения кода.
Заявки фрилансеров
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