Доработка плагина для хрома. Автоматическая рассылка по WA

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Закрыт2 заявки358 просмотров

Можете ли вы доработать уже готовый плагин для рассылки WA. Нужно добавить выгрузку диалогов в таблицу и автоответчик на сообщения по заданным фразам.

вот исходник https://disk.yandex.ru/d/9HYQskRqaXBfBA . Умеет просто отправлять сообщения по указанным номерам и рандомизировать текст

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