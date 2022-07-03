Можете ли вы доработать уже готовый плагин для рассылки WA. Нужно добавить выгрузку диалогов в таблицу и автоответчик на сообщения по заданным фразам.

вот исходник https://disk.yandex.ru/d/9HYQskRqaXBfBA . Умеет просто отправлять сообщения по указанным номерам и рандомизировать текст