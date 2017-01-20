Добрый день! Сейчас урл на страницу тега прописан без слеша на конце, с него идет редирект на урл со слешем, при прописывании урл сразу со слешем при переходе на него страница не работает. Необходимо настроить ...
Доработка плагина для vBulletin 4
Имеется форум на vbulletin 3.6 с установленным плагином "Post Hidden Posts" (был когда-то опубликован на vbulletin.org), который был доработан для работы со скрытыми сообщениями пользователей дополнительных (secondary) групп. Сейчас планируется апгрейд форума до версии vbulletin 4.2.3 и необходим аналогичный по функционалу плагин под
новую версию VB.
На vbulletin.org имеется такой плагин под VB4: ссылка . В этом плагине скрытыми сообщениями могут пользоваться админы,
супермодераторы и модераторы того форума, на котором расположена тема. Необходимо расширить функционал модуля таким образом, чтобы скрытыми сообщениями могли пользоваться кроме вышеуказанных групп, пользователи
дополнительных групп, указываемые в настройках модуля. На форуме это аккредитованные специалисты, которые обсуждают между собой сообщения в темах в скрытом от обычных пользователей режиме.
Таким образом, в плагин необходимо добавить:
1. Доступ к скрытым сообщением в темах участникам дополнительных групп, указанным в настройках плагина. Эти пользователи не должны становиться модераторами, а только иметь возможность просмотра, публикации и
редактирования своих сообщениях на всех форумах, куда они имеют доступ в соответствии с их правами.
2. Добавить указание этих групп (могут быть основные либо дополнительные) в настройках плагина.
3. Добавить возможность изменять статус сообщения: скрыть/открыть при его редактировании. Сейчас в плагине реализована только опция скрытия сообщения при его публикации.
4. Скрытые сообщения должны быть выделены фоном с надписью в шапке сообщения, что оно скрытое.
5. Все эти функции должны работать как в обычных скинах, так и в мобильном скине, который идет в дистрибутиве программы.
6. В связи с тем, что на форуме имеется больше число скрытых сообщений, MySQL-код вставки в таблицу moderation из файла 111.php плагина дает таймаут в браузере, и увеличением времени в опции PHP это не устраняется, необходимо доработать код, чтобы он отрабатывал без таймаута. Этот код выполняется при установке плагина.
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