https://18k.webflow.io/ - вот страница

https://www.figma.com/proto/D1G7P9LF6YRcN5iEQ2g3Oj/18k?page-id=0%3A1&node-id=128-2152&p=f&viewport=1720%2C-1833%2C0.5&t=OtZPRrnCn2ZOLgDQ-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=128%3A2152 - вот дизайн

- Надо доработать элементы до соответствия дизайну, в принципе почти все готово, речь только о коррекции размеров дивов и добавления пару дивов со фоновыми свечениями, ну и еще какие-то мелочи

- Внедрить слайдер с авто и ручной пролисткой

- Добавить в слайдер 9 моделей (фотки будут предоставлены)

- Навести минимальный порядок в стилях, если потребуется

- Адаптировать

- Добавить простой прелоадер как тут https://www.figma.com/proto/D1G7P9LF6YRcN5iEQ2g3Oj/18k?page-id=0%3A1&node-id=1-1128&p=f&viewport=1720%2C-1833%2C0.5&t=OtZPRrnCn2ZOLgDQ-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=23%3A2862&show-proto-sidebar=1

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