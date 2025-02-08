Агентство ищет дизайнера для проектной работы по созданию стильных сайтов на платформе Тильда. Работа по готовым текстовым заданиям с обязательным соблюдением дедлайнов. Подходит как для начинающих, так и для опытных дизайнеров, которые хотят пополнить свое портфолио.
Доработка подписной страницы в один экран на Webflow
https://18k.webflow.io/ - вот страница
https://www.figma.com/proto/D1G7P9LF6YRcN5iEQ2g3Oj/18k?page-id=0%3A1&node-id=128-2152&p=f&viewport=1720%2C-1833%2C0.5&t=OtZPRrnCn2ZOLgDQ-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=128%3A2152 - вот дизайн
- Надо доработать элементы до соответствия дизайну, в принципе почти все готово, речь только о коррекции размеров дивов и добавления пару дивов со фоновыми свечениями, ну и еще какие-то мелочи
- Внедрить слайдер с авто и ручной пролисткой
- Добавить в слайдер 9 моделей (фотки будут предоставлены)
- Навести минимальный порядок в стилях, если потребуется
- Адаптировать
- Добавить простой прелоадер как тут https://www.figma.com/proto/D1G7P9LF6YRcN5iEQ2g3Oj/18k?page-id=0%3A1&node-id=1-1128&p=f&viewport=1720%2C-1833%2C0.5&t=OtZPRrnCn2ZOLgDQ-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=23%3A2862&show-proto-sidebar=1
Сроки 1 день.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка многостраничного сайта для нового проекта, а также создание email шаблонов. Ожидается простой дизайн без перегруза изображениями, предпочтение отдается иллюстрациям. Важно указать доступное время для работы, ссылку на портфолио и стоимость работы в час.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $2000
Необходимо разработать многостраничную тему для WordPress, посвященную фильмам и сериалам. Внимание к дизайну и функциональности. Дополнительные требования указаны в техническом задании.Закрыт2 месяца назад
Требуется разработка уникального дизайна для сайта, который будет соответствовать современным требованиям и удобству пользователей. Важно учитывать адаптивность и визуальную привлекательность интерфейса.Закрыт2 месяца назад
Требуется разработка дизайна главной страницы портала по недвижимости. Ожидается функционал, схожий с известными ресурсами, такими как prian.ru, luxuryestate.com и другими. Необходимо создать интуитивно понятный и привлекательный интерфейс для пользователей.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Требуется обновить дизайн сайта, сделать адаптивную главную страницу и несколько вариантов для остальных страниц. Вдохновение берется с аналогичного проекта. Сайт должен быть выполнен в белом, графитовом и алом цветах. Также необходим высококлассный визуализатор архитектуры для переработки графических материалов.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработать дизайн посадочной страницы для сайта, представляющего каталог анкет девушек, предлагающих массаж и эскорт. Целевая аудитория — мужчины 25-50 лет из Москвы и Санкт-Петербурга, ищущие услуги знакомств. Основная цель — создать привлекательный и функциональный интерфейс для пользователей.Закрыт2 месяца назад
- $350
Требуется разработка макетов для корпоративного сайта компании PBA. Ожидается создание уникального и современного дизайна, соответствующего корпоративному стилю. Важно учесть функциональность и удобство навигации для пользователей.Закрыт2 месяца назад
Завершите дизайн главной страницы интернет-магазина, основываясь на существующем фирменном стиле и частично готовых блоках. Необходимо отрисовать макет для мобильной версии. В дальнейшем возможна разработка остальных страниц и ведение проекта. Полное задание доступно в файле.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $30
Требуется обновить дизайн сайта neoka.ru. Необходимо разработать новый дизайн для главной страницы и предложить несколько вариантов для остальных страниц, которые содержат простой текст. Задача заключается в создании более привлекательного и функционального интерфейса.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт2 месяца назад