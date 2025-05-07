Доработка поиска на сайте автозапчастей. Сайт написан на PHP 7.4

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт12 заявок248 просмотров

https://sura-avto.com/poisk.html

Ссылка на наш сайт, во вложении наши пожелания по доработке.

PHPДоработка сайтов
2 дня назад
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Заявки фрилансеров

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Лучший веб-программист апреля
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33 года
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Коля
 
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Марк
 
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Джавид
 
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Рафаэль
 
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Лучший веб-программист апреля