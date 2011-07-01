Доработка поиска (вывод информации о номенклатуре)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки91 просмотр
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Есть сайт автоэлектрик23.рф необходимо доработать страницу вывода результатов поиска таким образом, чтобы в таблице выводился производитель (свойство элемента из каталога), наличена складе (из торговых предложений) и добавлялось в корзину то количество, которое указано в поле.

12 лет назад
RuAlVic
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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