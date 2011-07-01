Доработка поиска (вывод информации о номенклатуре)

Изменить дизайн вывода трех типов материалов: 1) "Новости". Прямоугольный блок шириной 470px. В блок выводятся 3 последние новости. Слева столбик аватарок, справа - названия новостей (ограничение - 150 символов, не более 4 строк текста). Под блоком ...
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Есть сайт автоэлектрик23.рф необходимо доработать страницу вывода результатов поиска таким образом, чтобы в таблице выводился производитель (свойство элемента из каталога), наличена складе (из торговых предложений) и добавлялось в корзину то количество, которое указано в поле.
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