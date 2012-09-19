Ребята, есть битрикс и есть на нем магазин. Магазин на маркете, в маркет выгружается с сайта файл цен yml, в итоге цены на сайте и на маркете не совпадают, цены в магазине формируются в зависимости ...
Доработка приложения, jqGrid/Flot
Требуется много мелких доработок приложения, например:
1) есть двухуровневое дерево и по щелчку необходимо определять отмеченные узлы;
2) в jqgrid делать активировать/деактивировать поля для редактирования;
3) настройка flot графика и пр.
Нужен человек для плотной работы через skype в течении дня: задание-решение
Оплата почасовая
Доступен в скайпе: SharipovTR
Желательно как можно скорее связаться, готов поработать в ночь (время московское)
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