Доработка приложения, jqGrid/Flot

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок94 просмотра

Требуется много мелких доработок приложения, например:

1) есть двухуровневое дерево и по щелчку необходимо определять отмеченные узлы;

2) в jqgrid делать активировать/деактивировать поля для редактирования;

3) настройка flot графика и пр.

Нужен человек для плотной работы через skype в течении дня: задание-решение

Оплата почасовая

Доступен в скайпе: SharipovTR

Желательно как можно скорее связаться, готов поработать в ночь (время московское)

13 лет назад
ST1_77
Тимур 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров