Доработка проекта на VamShop CMS

Есть проект на VamShop CMS.

В админке есть функционал печати счета для заданного клиента, однако присутствует баг при смене/редактировании клиента.

Условно изначально счет планировался для Иванова И.И., если мы при редактировании счета выставим Петрова П.П. и нажмем сохранить и распечатать, то счет все равно выведется на печать с Ивановым.

Это надо исправить.

Сайт в целом простой, гита там нет, правки вносятся сразу на боевом сервере.

Исполнителю выдадим доступ в админку и фтп.