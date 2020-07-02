Доработка проекта на VamShop CMS

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Завершен2 заявки380 просмотров

Есть проект на VamShop CMS.

В админке есть функционал печати счета для заданного клиента, однако присутствует баг при смене/редактировании клиента.

Условно изначально счет планировался для Иванова И.И., если мы при редактировании счета выставим Петрова П.П. и нажмем сохранить и распечатать, то счет все равно выведется на печать с Ивановым.

Это надо исправить.

Сайт в целом простой, гита там нет, правки вносятся сразу на боевом сервере.

Исполнителю выдадим доступ в админку и фтп.

5 лет назад
ikorimov
Коримов 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
16 минут назад
5 лет назад
$15
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Escrow
Спасибо за отличную работу
Отличная постановка задачи. Хорошая коммуникация. Мгновенная оплата. Рекомендую!

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Astamyr
Игорь 
37 лет
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