Всем привет. Необходимо провести оптимизацию скорости загрузки сайта на Wordpress. Сроки - 1-2 дня. Приемлемый результат - 85/100 и выше. Проверяться будет через https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ и https://tools.pingdom.com. Ссылка на сайт: http://prokatvgrodno.by/
Доработка проекта на yi2. Работа с twich api.
Починить забор статы и стримов для матчей по cs с сайта hltv
Переделать автоматическое обновление турниров. Убрать обновление турниров каждые 10 минут. Сделать что б обновление запускалось когда как только заканчивается матч и еще каждые 2 минуты на протяжении 10 минут после его окончания. Но лига не должна обновлять чаще чем раз в 2 минуты. те если в лиге было 2 матча и закончились они с разницой в 1 минуту , то обновления от второго матча не должны запускаться тк есть обновления от первого.
В данный момент матч ищется по id 1 команды. и бывает такое что когда одна и та же команда играет в 2 матчах подряд. Вся стата игр выгружается первый матч. Для этого необходимо сделать что б вторая и последующие игры в рамках встречи выгружалась по 2 id (брать из первого матча ). Те первую берем по 1 id , а со второй смотрим что б было как в первой , в противном случае выгружаем в следующий матч.
Для виджета на старнице списка матчей(ссылка 1) надо сделать селектор выбора игры. А так же выводить туда каналы которые в данный момент онлайн. А так же для каналов которые в данный момент онлайн ставить зеленую точку в углу и выводить картинку канала. (ссылка 2)
На старнице турниров в админке сделать поиск по названию
При прописывании новости тега с командой/игроком/турниром. Новости не отображаются на странице команды/игрока/турнира. Поправить что б отображались.
При создании лиг можно добавлять для них квалификации. Но некоторые квалификации не сохраняются.
Для всех стримов автоматом подтягивать и их чаты из твича. Этот функционал есть для матча , просто перенести для турниров.
Выводить подсказки при наведении для статистики в виджете.
Оптимизировать загрузку матчей в виджет что б загружались быстрее.(ссылка 1) А атк же оптимизировать загрузку мачтей на старницу списка матчей(ссылка 2)
Перестали обновлятся турниры
Вернуть вывод статы для доты. Добавить туда период обновления и статус матча
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