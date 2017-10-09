Доработка проекта на yi2. Работа с twich api.

Починить забор статы и стримов для матчей по cs с сайта hltv

Переделать автоматическое обновление турниров. Убрать обновление турниров каждые 10 минут. Сделать что б обновление запускалось когда как только заканчивается матч и еще каждые 2 минуты на протяжении 10 минут после его окончания. Но лига не должна обновлять чаще чем раз в 2 минуты. те если в лиге было 2 матча и закончились они с разницой в 1 минуту , то обновления от второго матча не должны запускаться тк есть обновления от первого.

В данный момент матч ищется по id 1 команды. и бывает такое что когда одна и та же команда играет в 2 матчах подряд. Вся стата игр выгружается первый матч. Для этого необходимо сделать что б вторая и последующие игры в рамках встречи выгружалась по 2 id (брать из первого матча ). Те первую берем по 1 id , а со второй смотрим что б было как в первой , в противном случае выгружаем в следующий матч.

Для виджета на старнице списка матчей(ссылка 1) надо сделать селектор выбора игры. А так же выводить туда каналы которые в данный момент онлайн. А так же для каналов которые в данный момент онлайн ставить зеленую точку в углу и выводить картинку канала. (ссылка 2)

На старнице турниров в админке сделать поиск по названию

При прописывании новости тега с командой/игроком/турниром. Новости не отображаются на странице команды/игрока/турнира. Поправить что б отображались.

При создании лиг можно добавлять для них квалификации. Но некоторые квалификации не сохраняются.

Для всех стримов автоматом подтягивать и их чаты из твича. Этот функционал есть для матча , просто перенести для турниров.

Выводить подсказки при наведении для статистики в виджете.

Оптимизировать загрузку матчей в виджет что б загружались быстрее.(ссылка 1) А атк же оптимизировать загрузку мачтей на старницу списка матчей(ссылка 2)

Перестали обновлятся турниры

Вернуть вывод статы для доты. Добавить туда период обновления и статус матча