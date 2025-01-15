Доработка расширения для Google

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Закрыт3 заявки161 просмотр

миграция на 3 манифест , и платежку вшить https://cryptocloud.plus/ и автоматизировать подписки , когда человек оплатил чтобы на этот срок токен выдавался, когда срок истек доступ блокировался. База данных чтобы видеть все сроки и подписки количество. чтобы 1 подписка на 1 браузер только работала,если зайдут на другой чтобы вылетала) вот это чисто мысли (сделать авторизацию по логину и паролю и создание учетной записи и к ним уже подвязывать токен все данные в базе данных шифровать кроме логина)То есть пароль и токен зашифрован и время жизни токена тоже шифровать)подписки разные будут 1 месяц 3 месяца полгода 1 год) что- то так)

Автоматизация процессовИнтеграция платежных системРазработка модулей
2 месяца назад
guest_1740907285290
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