Доработка разделов сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки94 просмотра

Требуется программист на удаленную работу

Доработка разделов сайта компании-франчайзи 1С

Предстоит работа с калькулятором.

Пожалуйста пишите цену, сроки и дату когда сможете взяться.

С Уважением, Игорь.

13 лет назад
Red_87
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Evgeniy-05
Певцов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
13 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

Evgeniy-05
Певцов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
13 лет назад