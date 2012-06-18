Сайт переведен, работает все как нужно(почти). Когда переключаешь сайт на другой язык в моем случае на итальянский, он переключается. но потом когда лазеешь по сайту, он автоматически переключается на русский.
Доработка разделов сайта на Битрикс
Требуется программист на удаленную работу
Доработка разделов сайта компании-франчайзи 1С
Предстоит работа с калькулятором.
Пожалуйста пишите цену, сроки и дату когда сможете взяться.
С Уважением, Игорь.
Выбранный исполнитель
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