Доработка сайта инетрнет-магазина продуктов с доставкой

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок33 просмотра
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Сайт частично написан (главная страница, информационная, каталог). Дизайн полностью готов. Нужно доделать по большей части фронт и чуть меньше бэк (оформление заказа, карточка товара, отзывы). На реакте, Java, Java script. За более подробной информацией пишите.

2 месяца назад
Kolodezevaaa
Екатерина 
23 годаРоссия
9 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад