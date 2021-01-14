Доработка сайта на английском языке - Laravel

В связи с отказом от flash необходимо заменить старую версию загрузчика фото на любой простой ajax загрузчик + простой редактор на fabricjs (возможность добавления текста на фото) Сайт - тематическое сообщество на самописной CMS. Написан на PHP ...
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