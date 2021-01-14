Доработка сайта на английском языке - Laravel

Веб-программированиеЗакрытнет заявок188 просмотров
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Мне нужен програмист для ускореной разработки сайта на Laravel, React, Redux. Один мой програмист не справляется, он будет давать задания.

Laravel
3 года назад
Bichner
Эдуард 
48 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад